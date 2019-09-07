Yenikapı Meydanı'ndaki Araç Sayısı Bini Aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çarşamba akşamından bu yana belediye ve iştiraklerinin kiralamış olduğu ihtiyaç fazlası olduğu söylenen araçları Yenikapı Miting Meydanı’na getiriyor. Yarın araçların bulunduğu alanda bir açıklama yapması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, araçların Yenikapı’ya getirilmesinin belediye hizmetlerini aksattığı iddialarını yalanlarken büyükşehir belediyesinin şeffaf bir araç kiralama ihalesine hazırlandığını söyledi. İmamoğlu, “Bunların hepsi fazlalık araçlardır. Büyükşehir Belediyesi’nin lehine olmayan yerlerde kullanılıyordu. Başka kurumlar adına kullanılıyordu. Hizmetler asla aksamamıştır. Bu tamamen uydurmadır. ve bu söylentileri yayanlara diyorum ki, siz de bunu örnek alın, israfı engelleyin. Araçlar kiralanan firmalara geri verilecek. Altı ayın sonunda biz topluma ne kadar tasarruf yaptığımızı göstereceğiz. Toplumu aydınlatacağız. İhale sürecinde bir devrime hazırlıyoruz. Açık ihale düzenleyeceğiz. Çağrı ile bir iki firmanın katıldığı değil, marifeti ile gelecek firmalar. Böylece toplum kazanacak, iş dünyası kazanacak” dedi.

Yenikapı’da sergilenen araçlar, İstanbulluların ilgisini çekiyor. “Bu araçları kimse ‘hizmet aracı’ olarak yutturamaz” 2020 lira asgari ücretle iki çocuğunu okutmaya çalışan işçi Murat Kaygısız, bu araçların iktidara yakın medyada söylendiği gibi ‘hizmet aracı’ olmadığı görüşünde. VOA Türkçe mikrofonlarına konuşan Kaygısız, “Patates soğan kuyruğunda bekleyen bir kişi olarak hiçbirini hizmet aracı olarak görmüyorum. Benim için bunalar makam aracıdır. İşçilik hayatımda alamayacağım bir arabadır. Bunları bana hiç kimse ‘hizmet aracı’ olarak yutturamaz. Resmen kendi vatandaşına kazık atmaktır. Bunun adı resmen israftır. Ben iki çocuğumu nasıl okutacağımı düşünürken onlar makam araçlarıyla geziyorlar” dedi. Turizmci Fatma Erişek de belediyedeki israfın bu sergiyle herkes tarafından görünür olduğunu iddiasında. Erişek, “Ben buraya gelerek kendi gözlerimle görmek istedim. ‘Neden para biriktiremiyoruz? Kenara neden üç kuruş koyamıyoruz?’ diye düşünüyordum. Artık emin oldum. Karnımızı doyurduğumuza şükretmemiz lazım, şu rezilliği gördükten sonra. Karısının hizmet aracı, çocuğunun hizmet aracı, sülalesinin hizmet aracı diyorlar ki yalan değil. İmamoğlu gibi birkaç tane daha lazım bu ülkeye. Eski düzene gelebilsek ona bile razıyız. Yeniden vazgeçtik eskiye razıyız” diyor.

İçişleri Bakanı: “Belediye işi şov işi değildir” Ancak başta iktidara yakın medya olmak üzere Yenikapı’daki araç sergisinin bir şov olduğunu düşünenler de az değil. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da onlardan biri. Yarın CNN Türk televizyonunda katılacağı yayında İstanbul’a kayyum atanmasıyla ilgili de konuşacağını söyleyen Bakan Soylu, “Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Yani, eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu, ilgili bakanlığa 'Biz, şu tespitlerimizi yaptık. Siz de şu tespitlerinizi ortaya koyun' diye söylenir. Söylenmedi. Biz, kendimizden vesayet hakkımızı kullanarak bunu araştırma hakkına sahibiz ama fiili olarak şu anda bir şey yok. Bunlar, kamu zararı oluşturabilecek şekilde şu anda sergilenmektedir. Yani, hizmetten çekilmişlerdir. Neden? Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan, bu da başka bir sorun, görev ihmalidir. Bu da yanlış bir şeydir, o da bizim sorumluluğumuzdur. Bunların hepsini incelemek, araştırmak da İçişleri Bakanlığı’nın yetkisi dahilindedir” dedi.