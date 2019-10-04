Yenikapı miting alanında 11. Trabzon günleri başladı

İlkay DİKİCİ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA)-TRABZON'un Fethi'nin 558. Yıldönümü kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan markalaşmadan bahsederek, "Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yeter ki sizler kaliteli, markalı ürünler üretin" dedi.

Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıldönümü Kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri kapsamında Yenikapı Miting alanında etkinlik düzenlendi. 3 Ekim Perşembe günü başlayıp 6 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek olan etkinliklere Trabzonlu vatandaşların yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon İlçe başkanları katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tabi Trabzon sadece bugünüyle değil, geçmişiyle de var. Tarihi de var. Yetiştirdiği güzel insanlarla var. Bilim insanlarıyla var. Kültür insanlarıyla var. Sanatçılarıyla, iş insanlarıyla var. Dünyaya bu anlamda kendini servis eden Trabzon kenti, her yörede, her zeminde ve her çağda saygınlığıyla anılmıştır" Şeklinde konuştu.