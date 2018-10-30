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Yenikapı sahilde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

FATİH Yenikapı sahilinde 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Yenikapı sahilde erkek cesedi bulundu

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) FATİH Yenikapı sahilinde 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
Olay saat 10.30 sıralarında Yenikapı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sahilde balık tutan vatandaşlar kıyıya yanaşan hareketsiz bir kişi olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi, sağlık ekibi ve itfaiye su altı kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri botla su üzerinde duran cesedi kıyıya çıkardı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset üzerinde yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Cenaze Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Yenikapı sahilde erkek cesedi bulunduYenikapı sahilde erkek cesedi bulunduYenikapı sahilde erkek cesedi bulunduYenikapı sahilde erkek cesedi bulundu

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