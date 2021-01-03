Yenikapı'ya taksici akını! Taksimetre güncelleme sırası böyle görüntülendi

İstanbul’da binlerce taksi, yüzde 11’lik zammı taksimetrelerine yansıtmak için saatlerce Yenikapı’da kuyruk bekliyor. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) verdiği iyileştirme kararından sonra gördüğünüz gibi Yenikapı miting alanında İstanbul Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği bu ortamda taksimetre ücretlerinin tarife ayarı yapılıyor. Miting alanı büyük, hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Burada Belediyemiz çay, çorba gibi çeşitli imkanlar sağladı. Üç tane taksimetre ayar işlemlerini yapan firma var. Esnafımız sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda burada taksimetre ücret tariflerinin yeni ayarını yaptırabilirler" dedi.

"İNŞALLAH BU İŞLEMLER KARŞIDA DA YAPILACAK"

Eskiden Anadolu Yakası’nda da bu işlemin yapıldığına değinen Aksu, “Tabi ki Anadolu Yakası’nda da olması lazım. Oradaki esnafımız buraya gelmekte zorlanıyorlar. Bugün verilere, sayılara bakılacak, Pazartesi gününden itibaren de inşallah bu işlemler karşıda da yapılacak. Mahalle aralarında esnafımız sokak aralarında beklerken vatandaşlar bu kuyruktan rahatsız oluyordu. Büyükşehir Belediyemiz de böyle geniş bir ortamda böyle bir ortamda gerçekleştirme talebinde bulundu. Geniş alanda ayarlansın denildi. İlk günler sistemsel bir sıkıntı yaşantı ama çözüldü. Şu anda esnafımız rahat bir şekilde tarife ayarı yaptırabiliyorlar" ifadelerini kullandı.