Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih kılınacak

Bu ramazanın lüzumsuz tartışmalardan uzak, huzur ve güven içerisinde yaşanmasında basın mensupları ve medyanın payının çok büyük olduğunu belirten Erbaş, her konuda doğru bilgi ve haber yapmanın sorumluluğunun herkes için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

"Sizler de biliyorsunuz ki her konuda doğru bilgi ve haber yapma mükellefiyeti hepimiz için vazgeçilemez bir sorumluluktur. Ancak özellikle milletimizin en sağlam ortak zemini ve kardeşlik harcı olan İslam söz konusu olunca medyanın hem işlevi hem de hassasiyetleri daha önemli hale gelmektedir. Bunun için biz medya mensuplarımızı oldukça önemsiyoruz ve onlarla sürekli irtibat ve diyalog içinde olmak istiyoruz.

Buradan bütün medya mensuplarımıza, Başkanlığımızın faaliyetleri ve yüce dinimiz İslam ile ilgili her konuda, her zaman bize ulaşabileceklerini ve bilgi alabileceklerini özellikle vurgulamak istiyorum. Açıkça ifade etmeliyim ki bu konuda bizi en fazla üzen şey milletimizin, İslam'ın değerleriyle asırlarca insanlığa rehberlik ettiği bu coğrafyada zaman zaman maalesef hakikatin, bir taraftan cehalete diğer yandan popülizme kurban edilmesidir. Gündelik tartışmalara, dünyevi menfaatlere, kişisel beklentilere alet edilmesidir."

- "İslam'ı, milleti ve devleti önemseyip hizmetlerini yaptı"