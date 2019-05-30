Yenikapı'da 313 bin kişiyle teravih

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğünün organizasyonuyla Yenikapı Meydanı'nda 313 bin kişi teravih için bir araya gelecek.

İstanbul Müftülüğünden edinilen bilgiye göre, İslam tarihinde fetihlerin anahtarı olarak adlandırılan ve Hazreti Peygamber'in başında bulunduğu Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaş olan Bedir Gazvesine katılan sahabeleri sembolle 313 bin kişinin katılımının hedeflendiği teravih düzenlendi.

Programda, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Osmanlı geleneği olan enderun usulü teravih kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve kariler imametinde kılınacak teravih sonrasında Türkiye genelinde ramazan ayı dolayısıyla camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin duası yapılacak. Saat 22.00'de başlaması planlanan programda teravih için 23.00'te saf tutulacak.

Vatandaşların meydana ulaşımı için Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu taşıma araçları da hizmet verecek.

İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, Diyanet İşleri Başkanlığının özellikle gençlerin cami ve cemaatle buluşması açısından önemli adımlar attığını söyledi.

Bilgiç, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünde de Yenikapı Meydanı'nda şehitleri anmak için büyük bir program tertip ettiklerini belirterek, "Okunmuş olan yüz binlerce hatmin duasını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanımızın katılımlarıyla Enderun usulü teravih namazı ve büyük dua buluşması yapılacaktır. 1 Haziran akşamı tüm halkımızı tarihi büyük dua programına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

