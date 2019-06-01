HABER

"Yenikapı'da Enderun Teravihi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 22:25 | Son Güncelleme

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla Yenikapı Miting Alanı'na gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarındaki aramaların ardından meydana alınıyor

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" etkinliği için vatandaşlar alana gelmeye devam ediyor.

Enderun Teravihi programı için iftar öncesi, Yenikapı Miting Alanı'na gelen binlerce kişiye iftariyelik dağıtıldı.

İftar sonrası Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla Yenikapı Miting Alanı'na gelen vatandaşlar da güvenlik noktalarındaki aramaların ardından meydana alınıyor.

Teravih öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da alanda konser verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve kariler imametinde kılınacak teravihte, ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin de duası yapılacak.

Teravih namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
"İkinci bayram inşallah 23 Haziran olacak""İkinci bayram inşallah 23 Haziran olacak"
Yıldırım Esenyurt'ta iftar programına katıldıYıldırım Esenyurt'ta iftar programına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yenikapı Meydanı Yenikapı'da Enderun Teravihi

En Çok Okunan Haberler

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Soylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılar

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

4 kişi hayatını kaybetmişti! 21 kişi tutuklandı

6 gündür kayıptı! Liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.