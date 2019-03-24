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Yenikapı'da miting için toplanmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

CUMHUR İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı mitinge vatandaşların katılımı artıyor.

Yenikapı'da miting için toplanmalar sürüyor

Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA) CUMHUR İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı mitinge vatandaşların katılımı artıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi alanına İstanbul'un 39 ilçesinden katılım devam ediyor. "Sağduyunun Birlikteliği" sloganıyla düzenlenen buluşma için metro, marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, 3 farklı arama noktasından geçerek alana giriyor. Saat 11.00'de alana alınmaya başlayan vatandaşların sayısı öğle saatlerinde daha da arttı. 5 bin polisin görev yaptığı miting, sanatçıların konserleriyle devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Yenikapı'da miting için toplanmalar sürüyorYenikapı'da miting için toplanmalar sürüyorYenikapı'da miting için toplanmalar sürüyorYenikapı'da miting için toplanmalar sürüyor

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