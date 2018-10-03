Yenikapı'da silahlı kavga: 2 yaralı (1)

Ersan SAN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) FATİH Yenikapı'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar ateşlendi. Biri isabet eden kurşunla, biri başına aldığı darbe sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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