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YENİKAPI'DA SİNOP TANITIM GÜNLERİ... 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 21:41 | Son Güncelleme

Sinop Tanıtım günleri Yenikapı Fuar alanında İstanbullularla buluşuyor.

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)
Sinop Tanıtım günleri Yenikapı Fuar alanında İstanbullularla buluşuyor. Sinop kültürüne ait çeşitli yemeklerinde bulunduğu etkinlik 3 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.
Yenikapı Fuar Alanında Sinop Dernekleri Federasyonu öncülüğünde 'Sinop Tanıtım Günleri' etkinliği düzenleniyor. 3 Kasım 2019 Pazar gününe kadar devam edecek tanıtım günlerinde, Sinop'a ait yöresel yemekler fuar alanına gelen davetlilere ikram edilecek. Sinop Kültürüne aite ürünlerin de satışa sunulduğu tanıtım günlerinde Hacivat Karagöz gösterileri, Çocuk tiyatroları, Sinop'un ilçelerinin hazırladığı programlar gibi çeşitli etkinler gelenlerin beğenisine sunulacak. Sinop Tanıtım Günleri programının açılış töreni 1 Kasım Cuma günü saat 17.00'da yapılacak.
Sinop Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Oğuz Yıldırım, “Sinop Dernekler Federasyonu olarak 6'ıncısını düzenlediğimiz Sinop Tanıtım günlerini gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi Sinoplu belediyelerimizle, oradaki yöresel esnaflarımızla Sinop'un kültürünü tanıtmayı amaçlıyoruz. Etkinlik açılışımız yarın akşam 18.30'da olacak. Burada Sinop'un yöresel folklorunu, bizim yöremizde Gürcü ve Çerkez kültürü var. Onların kültürlerini ve oyunlarını sergilediğimiz programlar olacak. Sinop'un çeşitli ürünlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Sinop Tanıtım Günleri program akışından detaylar
-Stantlardan detaylar
-Sinop'un yöresel kıyafetlerinden ve kültüründen detaylar
-SİNDEF Başkan Vekili röportaj
-Sinop yemeklerinden detaylar
-Genel ve detaylar

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