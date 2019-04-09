YENİKAPI'DA UBER ŞOFÖRLERİ EYLEM YAPTI 

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Yenikapı miting alanında bir araya gelen Uber şoförleri, seslerini duyurmak için eylemi yaptı.

Yenikapı Miting alanında saat 21.00'de toplanan Uber şoförleri, ellerinde Türk bayrakları olduğu halde, "Halk Uber istiyor" şeklinde sloganlar attı. Grup eylem sırasında, cep telefonu ışıklarından ışık gösterisi yaptı.

Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Magriso, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerinin araçlarının trafikten men edildiğini hatırlatarak, turistlerin ve diğer müşterilerinin bu durumdan büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Trafik ekiplerinin ilgili yasa kapsamında araçlarını bağladığını anlatan Magriso, "Bu nedenle partnerimiz Uber küçülme kararı aldı. Bu nedenle biz de burada toplandık. Sadece İstanbul'da 3 bin 600 vergi veren şirketiz. Burada binin üzerinde araç ve 2 bin 600'den fazla Uber ortağı var. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yetkililerin bizi yasal bir zemine oturtacağı konusunda devletimize ve milletimize güvenimiz tamdır. Çünkü biz İstanbul halkına yüzde 99 müşteri memnuniyetiyle hizmet veriyoruz. 4,5 milyon kullanıcı sayısıyla çok ciddi bir ağa sahibiz. Ülkemize gelen turistlerimize bu durumdan dolayı hizmet veremediğimiz için onlar da mağdur oluyor. Şimdiye kadar her konuda olduğu gibi nasıl devletimize sığındıysak yine devletimize sığınıyoruz ve müjdeli haberler bekliyoruz." diye konuştu.

Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağı iddialarını yalanlayan Magriso, son araçlarına kadar hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Eylemin ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Toplanan kalabalık

-Slogan atmaları

-Magriso'nun açıklaması

- Genel ve detaylar

