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Yenikapı'daki araçlar miting alanından çıkarılıyor (Havadan görüntüler) - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı miting alanında sergilediği 730 araç, bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.

Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı miting alanında sergilediği 730 araç, bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.

Yenikapı miting alanında sergilenen ihtiyaç fazlası araçlar ile ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gelen Sekreteri Yavuz Erkut'un yaptığı açıklamanın ardından, miting alanına gelen şoförler araçları bulundukları yerden çıkarmaya başladı. Araçlardan bazıları, Yenikapı miting alanı yanındaki İspark otoparkına ve Esenler Tekstilkent'te bulunan İston A.Ş'nin otoparkına park edildi. Yenikapı miting alanının yarından sonra yapılacak bir etkinlik için yapılacak hazıklar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.

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