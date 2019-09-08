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YENİKAPI'DAKİ ARAÇLAR MİTİNG ALANINDAN ÇIKARILIYOR (Havadan görüntülerle) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı miting alanında sergilediği 730 araç, bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı miting alanında sergilediği 730 araç, bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.
Yenikapı miting alanında sergilenen ihtiyaç fazlası araçlar ile ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gelen Sekreteri Yavuz Erkut'un yaptığı açıklamanın ardından, miting alanına gelen şoförler araçları bulundukları yerden çıkarmaya başladı. Araçlardan bazıları, Yenikapı miting alanı yanındaki İspark otoparkına ve Esenler Tekstilkent'te bulunan İston A.Ş'nin otoparkına park edildi. Yenikapı miting alanının yarından sonra yapılacak bir etkinlik için yapılacak hazıklar nedneiyle boşaltıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Şoförlerin park alanına gelişi
-Yenikapı'dan araçların çıkışı
-Araçların takibi
-Araçların İston A.ş ve İspark'a park edilmesi
-Genel ve detay

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