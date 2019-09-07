Yenikapı'daki araçlar: Tartışma nasıl başladı; kim, ne tepki verdi?

İstanbul'da Yenikapı Meydanı'na geçen hafta ortasından bu yana çekilmeye başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kullanımında olan yüzlerce araç halen bu noktada bekletilirken, konuyla ilgili Pazar günü bilgilendirme yapılacağı açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yenikapı'ya getirilen araçların ihtiyaç olmadığı halde önceki yönetimler tarafından kiralandıklarını ve "israfı göstermek" amacıyla bu noktaya çekildiklerini söylüyor. Hükümet kanadı ise çekilen araçların ihtiyaç fazlası makam araçları değil, hizmet aracı olduğunu belirterek, İBB yönetimini "şov yapmakla" suçluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu araçların hizmetten çekilmiş olmalarını "görev ihmali" olarak tanımlıyor. Yenikapı'daki araçlara ilişkin tartışmalar nasıl başladı? Sosyal medya kullanıcıları, Çarşamba gecesi Yenikapı Meydanı'na getirilip park edilmeye başlanan çoğunluğu beyaz renk, aynı marka ve benzer modellerde onlarca arabanın fotoğrafını paylaşmaya başladı. İlk etapta, bu araçların ne olduğuna yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olsa da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin ihtiyaçtan fazla araç kiraladığı yönünde seçim öncesi yaptığı açıklamaları hatırlatan bazı sosyal medya kullanıcıların bunların o arabalar olduğunu öne sürdü.

Perşembe günü ise aralarında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal ve Onursal Adıgüzel 'in aralarında bulunduğu bazı CHP'li yetkililer, bu getirilen araçların İBB'de ihtiyaç olmadığı halde kiralanan arabalar olduğunu öne süren paylaşımlarda bulundu. https://twitter.com/ccanannnnnn/status/1169508779546820608 https://twitter.com/oguzksalici/status/1169549076553240576 #Yenikapı etiketi, Perşembe günü Twitter'da en çok konuşulan başlıklar arasında birinci sırada yer alırken, Google Arama Trendleri verilerine göre de 300 binden fazla kez arandı ve günün en çok aranan terimi oldu. Konuyla ilgili paylaşımlar, Perşembe ve Cuma günü de sürerken, arabalar da meydana getirilmeye devam etti. Bazı internet sitelerinde, getirilen araçların sayısının 1000'i geçtiği belirtildi. Toplananlar arasında lüks segmente ait bazı araçların da bulunduğu bildirildi. İmamoğlu, konuyla ilgili Pazar günü bilgilendirme yapılacağını açıkladı. Yenikapı'ya çekilen araçlar ne ve neden çekildi? Yenikapı'ya çekilen araçların, İBB'nin önceki yönetimi tarafından ihtiyaç olmadığı halde kiralandığı iddia edilen arabalar olduğu anlaşılıyor.

İmamoğlu, Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, İBB'de 643 yöneticiye bin 717 makam aracı, İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı, İETT'de 48 yöneticiye 150 makam aracı düştüğünü söylemişti. Ancak o dönemde yönetimi kayyumda olan İBB ise ayrı bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı. İBB açıklamasında, "İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı olup İBB'de makam aracı olarak hizmet veren toplam araç sayısı 120'dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir. İSKİ'nin kiraladığı toplam araç sayısı 997 adettir. Bu araçları yöneticiler değil, İstanbul'a içilebilir su verebilmek için 365 gün 24 saat görev yapan çalışanlar işlerinin gereğini aksatmadan yerine getirmek için kullanmaktadır" denildi. Ancak İmamoğlu, gerek 23 Haziran seçimleri öncesinde gerekse de göreve başladıktan sonra bu konudaki iddialarında ısrarcı oldu ve açıklama yapmayı sürdürdü. Son olarak, Cuma akşamı İzmir'de konuşan İmamoğlu, araçların "israfı topluma anlatmak istedikleri" için çekildiğini belirterek, " İsrafın boyutu göstermek istiyoruz. Yaptığımız şey israfla ilgili aslında. Ne kadar gereksiz bir toplum ya da kamu parasının kötü harcandığının göstergesi. Biz bunu toplum görsün istiyoruz, sonuna kadar da göstereceğiz. Başka örnekleri de ortaya koyacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, Cuma günü attığı Twitter mesajında, İBB'nin 2019 yılında 139 milyon TL karşılığında 2 bin 432 araç kiraladığını yazdı. Demir ayrıca, son dört yılda düzenlenen ihalelerde tek bir geçerli teklif olduğunu ve ihaleleri hep aynı firmanın kazandığını da öne sürdü. https://twitter.com/demirdenizchp/status/1169681393468760067 Kılıçdaroğlu da Cumartesi günü Aydın'da yaptığı açıklamada, bu araçlar için ödenen paraların kime gittiğini de "yeri geldiğinde açıklayacaklarını" söyledi. Sözcü gazetesinde dün yayımlanan bir haberde, 2019 yılı için açılan ihale sonucunda Platform Turizm ile anlaşma imzalandığı ve bu şirketin de Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy'a ait olduğu öne sürüldü. Platform Turizm, Albayraklar Holding veya Altunsoy tarafından halen bir açıklama yapılmış değil. Kim, nasıl tepki gösterdi? Park edilen araçlara, hükümet kadından ise çok sert tepkiler geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, araçların çekilmesini "bir algı operasyonu" olarak tanımladı.