Yenilebilir para tozu nasıl yapılır?

Peri tozu, genelde filmlerde efekt amaçlı kullanılır. Biz de bu ışıltılı tozu nasıl yenilebilir yapacağımızı araştırdık ve çilekli peri tozunu sizler için hazırladık.

YENİLEBİLİR PERİ TOZU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Limon suyu

Şeker

Çilek

Yapılışı:

İlk olarak çilekleri yıkayın ve blender'da öğütün.

Blender'da çilekleri ezerken bu esnada bir adet limonun suyunu da içine dahil edin.

Çilekler pürüzsüz hale gelince öğütme işlemini sonlandırabilirsiniz.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve ve çilekli karışımı içine dağıtın.

Önceden ısıtılmış 40 derece fırında karışımı yaklaşık 3 saat kadar pişirin.

Fırından çıkardığınızda sertleşmiş olan çilek karışımını tekrar blender!dan geçirin. Son öğütme aşamasında içine toz şekeri de ekleyin.

Tamamen toz haline gelene kadar blender'dan geçirin. Karışımı pasta, kurabiye ya da smoothielerin üzerine serpebilirsiniz.



