Dünya ticaret trafiğini kilitleyen gemide son durum!

Ever Given isimli devasa konteyner gemisi sert rüzgarlar ve toz fırtınası nedeniyle dümen kontrolünü kaybetmişti. Salı günü sabah saatlerinde kanalın sadece tek yönlü bölümünde yana doğru dönerek karaya oturan gemi Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan kanalı trafiğe kapatmıştı.

Bu kanalın kapalı kalması nedeniyle halihazırda sorunların yaşandığı birçok tedarik zinciri zor durumda kaldı.

Refinitiv verilerine göre 30'dan fazla petrol tankeri kanalın açılması için Salı gününden beri bekliyor.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.



