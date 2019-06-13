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Yenileme seçimi İstanbullulara tatilini erteletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:06 | Son Güncelleme

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu: - "21-23 Haziran için bilet fiyatları yükselmedi. Seçim sonrası ise bilet fiyatları artıyor. Bu da İstanbulluların seçim için tatil planlarını ertelediğini gösteriyor" - "Seçim günü İstanbul'dan Bodrum'a 108 liraya bilet bulunurken, seçimlerden bir gün sonrası olan pazartesi bilet fiyatı 330 liraya çıkıyor. Geçen yıl aynı tarihlerdeki fiyat ortalaması ise 240 lira"

İSTANBUL (AA) - Online seyahat sitesi “enuygun.com'un” derlediği verilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi dolayısıyla 21-23 Haziran'da İstanbul'dan tatil yörelerine uçuş talebi, bilet fiyatlarının daha düşük seviyede bulunmasına karşın azaldı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, İstanbulluların tatilini erteletti.

Online seyahat sitesi “enuygun.com'un” derlediği veriler, 22-23 Haziran'a denk gelen hafta sonunda İstanbul'dan Bodrum, Antalya, Dalaman, İzmir gibi tatil yörelerine giden uçuşlara ilginin azaldığını ortaya koydu. Söz konusu tarihlerde bilet fiyatlarının geçen yılların aynı dönemine göre daha düşük düzeyde bulunması ise dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, okulların kapandığı ve yaz tatilinin başladığı bu günlerde İstanbul'dan uçmak isteyenlerin sayısının geçen yıllara göre daha az olduğunu vurguladı.

Bu nedenle 21-23 Haziran'da bilet fiyatlarının yükselmediğini aktaran Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"Seçim sonrası ise bilet fiyatları artıyor. Fiyatlar arz talep dengesine göre değişiklik gösterdiğinden örneğin seçim günü İstanbul'dan Bodrum'a 108 liraya bilet bulunurken, seçimlerden bir gün sonrası olan pazartesi günü bilet fiyatı 330 liraya çıkıyor. Geçen yıl aynı tarihlerdeki fiyat ortalaması ise 240 lira. Özellikle seçimin olduğu 23 Haziran'da sadece tatil yöreleri değil, Trabzon, Samsun, Adana, Gaziantep gibi yurt içi popüler uçuş rotaları için de fiyatlar yazın en düşük seviyesinde. Ancak bu fiyat düşüklüğü sadece İstanbul çıkışlı uçuşlar için böyle. Örneğin aynı tarihlerde Ankara'dan Bodrum ya da Antalya'ya uçak bileti fiyatları oldukça yüksek. Bu da İstanbulluların seçim için tatil planlarını ertelediğini gösteriyor."

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Anahtar Kelimeler:
Enuygun.com tuğba Hacıbayramoğlu

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