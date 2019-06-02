HABER

Yenileme seçimleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2019 19:15 | Son Güncelleme

Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 2 bin 162 ve MHP adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu 627 oy aldı.

31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım 1799 oy almıştı.

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, İlçe Seçim Kurulu, itirazı reddederek tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş, Yıldırım'ın oyu 1800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurmuştu.

İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetmişti.

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Bakan Kurum: “İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil”Bakan Kurum: “İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil”
Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandıKeskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı
Anahtar Kelimeler:
Dede Yıldırım Keskin seçim

En Çok Okunan Haberler

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Bakan Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi

Bakan Soylu'dan trafik denetlemesi

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.