Yenileme seçimleri

Tebrikleri kabul eden Kepenek, platform üzerinde yaptığı konuşmada, mutluluğunu ifade etmekte zorlandığını belirterek, herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti. Bu başarıda herkesin payının olduğunu söyleyen Kepenek, "Çünkü biz inandık. Gerçekten sevgiyle, saygıyla, bilgiyle yola çıktık ve buna siz değer verdiniz. Siz bana burada konuşma fırsatı yarattıysanız ben size çok büyük saygı duyuyorum." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da "Gerçekten her şey çok güzel olacak ama az önce aldığımız bilgiye göre şehitlerimiz varmış. O yüzden bu coşkumuzu bu şehitlerimizin anısına bugün burada sonlandıralım. Dağılalım, sandıklara, seçim kuruluna gidip oyumuza sahip çıkalım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bugün buradaki eğlencemizi, coşkumuzu burada bitirelim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kepenek de şehitler dolayısıyla kutlama yapılmamasını isteyerek, "Bu akşam saygıyı, sevgiyi elden bırakmayacağız, asla taşkınlık yapamayacağız, asla karşımızdakini kışkırtmayacağız, asla onlara kötü bir söz söylemeyeceğiz. Biz efendiliğimizle, saygınlığımızla seçimi kazandık. Yine böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından partililer dağıldı.

Kutlamaya CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt da katıldı.

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