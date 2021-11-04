Yenilenebilir enerji çözümleri fazlasıyla şaşırtıyor

Yeni teknoloji, Bristol BioEnergy Center’daki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi. Proje ilk olarak firma tarafından yaklaşık iki yıl önce Glastonbury festivalinde gösterildi. Firma, bir gün tüm hanelere elektrik dağıtımını mümkün kılacak projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

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2019’daki Glastonbury festivalinde bilim insanları, idrar için sabit bir düşük voltajlı elektrik kaynağı üretebileceğini kanıtlayabildiler. Üretilen enerji daha sonra ampulleri, cep telefonlarını ve robotları çalıştırmak için kullanılabiliyor. Bristol BioEnergy Centre direktörü Dr. Ioannis Ieropoulos, çözümün beş günlük festival boyunca 300 watt-saat elektrik üretebildiğini ve bunun da bir watt’lık tek bir ampulü 300 saat veya 10 ampulü 30 saat çalıştırabileceğini açıkladı.

Yeni enerji üretimi çözümü, şirketin mikrobiyal yakıt hücreleri dediği şeyi kullanıyor. bu, pillere benzeyen ancak bir mikrop kolonisi ile dolu birkaç blok içerir. Mikroplar daha sonra kimyasal enerjiye parçalanan organik maddelerle beslenir ve daha sonra elektrik ve temiz atık su üretir.

Takımın şu anda karşılaştığı zorluklardan biri, yakıt hücrelerinin boyutunun tuğlaların içine yerleştirilip evlerin duvarlarıyla entegre edilebilecek şekilde nasıl küçültüleceğidir. Gelecekte bu basit ama yenilikçi teknoloji hakkında kesinlikle daha fazla şey duyacağız.

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