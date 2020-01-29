Yenilenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ameliyathanesi hizmete açıldı

Aydın, proje çerçevesinde kliniklerin de yenilenme çalışmalarını yaptıklarını aktararak, "Bunların içerisinde göz kliniği, yaptıkları işler açısından çok önemli. Göz kliniğini en modern şekilde havalandırmasıyla, cihazlarıyla, ekipmanlarıyla yenilemiş olduk. Burası sadece hasta tedavi merkezi değil, Türkiye'deki birçok göz hekiminin hatta yurt dışındakilerin bile eğitim aldığı bir merkez. O açıdan ülkemize, sağlık sektörümüze, eğitim camiamıza ciddi katkısı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni binalar tamamlanıncaya kadar verdikleri hizmetin de en üst düzeyde olmasını istediklerini vurgulayan Aydın, "Çünkü burası Türkiye'nin son başvuru merkezi. Birçok yerde, şehirde, ülkede çözülememiş bir takım hastalıklar, sorunlar, ileri düzeydeki problemler fakültemizde çözülüyor. O açıdan buranın yapım sürecinde de aksamadan en iyi şekilde hizmet vermesini istiyoruz." diye konuştu.

- "Mikrobik olarak son derece güvenli bir ortam"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan da ameliyathanenin çok eski zamandan beri Türkiye'nin en güzidelerinden olduğunu fakat çağa ayak uydurmak için idari makamların ve hayırseverlerin yardımlarıyla yenilendiğini söyledi.

Havalandırma ve klimatize sistemleri değiştirilen ameliyathane odalarının sıcak ve soğuk dış şartlardan etkilenmeksizin otomasyon sistemiyle 11-12 dereceden 20-26 dereceye kadar ayarlanabilir hale getirildiğini anlatan Arslan, "Göz ameliyathanelerinde genellikle 20 derece civarında sıcaklık olması isteniyor. Bunu rahatlıkla her odamız sağlıyor. Aynı zamanda nem oranları mikrop ürememesi açısından çok önemli. Nem oranlarının da yüzde 40 ila 60 arasında olmasını Sağlık Bakanlığı standartları öneriyor. Uluslararası standartlar da böyle. Biz bunların çok altındayız, çok mutluyuz bu durumdan. Mikrobik olarak son derece güvenli bir ortam. Ameliyathanemizde üst düzeyde cihaz donanımı söz konusuydu ama son dönemde gözün ön ve arka segment ameliyatları söz konusu. Bunlarla ilgili daha da yeni cihazlarımızı sağlayabildik." değerlendirmesini yaptı.