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Yenilenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ameliyathanesi hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın: - "Göz kliniğini en modern şekilde cihazlarıyla, ekipmanlarıyla yenilemiş olduk. Burası sadece hasta tedavi merkezi değil, Türkiye'deki birçok göz hekiminin hatta yurt dışındakilerin bile eğitim aldığı bir merkez" - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan: - "Burada 5 ameliyathane var ve aynı anda üst düzeyde ameliyat alabiliriz. Ameliyathanemizin fiziki yapısı bütün bunlara rahatlıkla hizmet verecek şekilde dizayn edilmişti yıllar önce. Son düzenlemeyle daha da standartlara uygun hale geldi"

İSTANBUL (AA) - Modern tıbbın güncel ihtiyaçlarına uygun olarak tadil edilen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Ameliyathanesi, yeniden hizmete başladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de göz konusunda birçok ileri işlemin ve kornea nakillerinin yapıldığı ilk göz bankasının, üniversite bünyesinde kurulduğunu hatırlattı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yenilenme sürecinde olduğuna işaret eden Aydın, yeni binalar inşa etmek üzere başlatılan proje kapsamında eski binaların da yavaş yavaş yıkıldığını anlattı.

Aydın, proje çerçevesinde kliniklerin de yenilenme çalışmalarını yaptıklarını aktararak, "Bunların içerisinde göz kliniği, yaptıkları işler açısından çok önemli. Göz kliniğini en modern şekilde havalandırmasıyla, cihazlarıyla, ekipmanlarıyla yenilemiş olduk. Burası sadece hasta tedavi merkezi değil, Türkiye'deki birçok göz hekiminin hatta yurt dışındakilerin bile eğitim aldığı bir merkez. O açıdan ülkemize, sağlık sektörümüze, eğitim camiamıza ciddi katkısı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni binalar tamamlanıncaya kadar verdikleri hizmetin de en üst düzeyde olmasını istediklerini vurgulayan Aydın, "Çünkü burası Türkiye'nin son başvuru merkezi. Birçok yerde, şehirde, ülkede çözülememiş bir takım hastalıklar, sorunlar, ileri düzeydeki problemler fakültemizde çözülüyor. O açıdan buranın yapım sürecinde de aksamadan en iyi şekilde hizmet vermesini istiyoruz." diye konuştu.

- "Mikrobik olarak son derece güvenli bir ortam"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan da ameliyathanenin çok eski zamandan beri Türkiye'nin en güzidelerinden olduğunu fakat çağa ayak uydurmak için idari makamların ve hayırseverlerin yardımlarıyla yenilendiğini söyledi.

Havalandırma ve klimatize sistemleri değiştirilen ameliyathane odalarının sıcak ve soğuk dış şartlardan etkilenmeksizin otomasyon sistemiyle 11-12 dereceden 20-26 dereceye kadar ayarlanabilir hale getirildiğini anlatan Arslan, "Göz ameliyathanelerinde genellikle 20 derece civarında sıcaklık olması isteniyor. Bunu rahatlıkla her odamız sağlıyor. Aynı zamanda nem oranları mikrop ürememesi açısından çok önemli. Nem oranlarının da yüzde 40 ila 60 arasında olmasını Sağlık Bakanlığı standartları öneriyor. Uluslararası standartlar da böyle. Biz bunların çok altındayız, çok mutluyuz bu durumdan. Mikrobik olarak son derece güvenli bir ortam. Ameliyathanemizde üst düzeyde cihaz donanımı söz konusuydu ama son dönemde gözün ön ve arka segment ameliyatları söz konusu. Bunlarla ilgili daha da yeni cihazlarımızı sağlayabildik." değerlendirmesini yaptı.

- "Yenilenme çalışmalarında ameliyathanemizi de standartlara uygun hale getirdik"

Prof. Dr. Arslan, kurulduğu 1990'dan bu yana göz bankasında üst düzey kornea nakilleri gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bütün kök hücre nakilleri, özellikle yanıklarda ve doğumsal anomalilerde ortaya çıkan kök hücre eksiklikleri burada yapılabilmektedir. Aynı zamanda endotel nakli, lamellar cerrahi dediğimiz çok zor, birçok yerde yapılmayan teknikler burada sürekli uygulanmaktadır. Bu konuda da diğer meslektaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Burada 5 ameliyathane var ve aynı anda üst düzeyde ameliyat alabiliriz. Ameliyathanede çok önemli bir yardımcı personel trafiği olur. Ameliyathanemizin fiziki yapısı bütün bunlara rahatlıkla hizmet verecek şekilde dizayn edilmişti yıllar önce. Son düzenlemeyle daha da standartlara uygun hale geldi."

Ameliyathanenin yılda en az 10 bin civarında hastaya hizmet verdiğine değinen Arslan, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsü bir yenilenme sürecinde. Bu süreçte çok riskli olan ve yenilenme planına göre önce yıkılması gereken kliniklerimiz yıkıldı. Onlara yeni yerler yapıldı ve taşındılar. Bizim gibi nispeten daha dayanıklı ve sonra yıkılması planlanan kliniklerin bulunduğu binalar korunuyor ve yenilenmesi yapılıyor. Yenilenme çalışmalarında ameliyathanemizi de standartlara uygun hale getirdik." şeklinde konuştuk.

- Ameliyathane hakkında

Modern tıbbın ihtiyaçlarına uygun dizayn edilen ameliyathanede, cerrahi operasyonlar yeniden başlayacak.

Validasyon testlerini başarıyla geçen ameliyathaneden eğitim amaçlı olarak ameliyatlar hastane dışına, eğitim merkezlerine de canlı yayınlanabiliyor.

Yıllardır Türk Oftalmoloji Derneği'nin canlı cerrahi eğitim etkinliğine ev sahipliği yaparak göz doktorlarının mezuniyet sonrası eğitiminde de önemli rol oynayan ameliyathanede, eş zamanlı 3 masada genel anestezi, 5 masada lokal anesteziyle operasyon yapılabiliyor.

Mikroskopla (microcerrahi) yapılan ameliyatlar oftalmoloji eğitiminin yanı sıra Türkiye'de ve yurt dışında özellikle yakın coğrafyada önemli ihtiyacı karşılıyor. Ön segment ve arka segment göz ameliyatlarının en modern cihazlarla yapılabildiği ameliyathane uluslararası standartlarda hizmet veriyor.

Klimaları ve tüm teknik cihazları yenilenen ameliyathanede ayda yaklaşık 500-600 ameliyat gerçekleşiyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalının hekim kadrosunda, 10 profesör, 3 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 15 araştırma görevlisi olmak üzere 29 doktor bulunuyor.

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