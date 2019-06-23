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Yenilenen İstanbul seçimi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

Oy kullanan bazı yolcuların seyahat etmek üzere İstanbul Havalimanına gelmesi nedeniyle gidiş terminallerindeki kontuvar ve güvenlik kontrollerinde yoğunluk oluştu

İSTANBUL (AA) - Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanan bazı yolcuların seyahat etmek üzere İstanbul Havalimanına gelmesi nedeniyle yoğunluk meydana geldi.

Gün içinde sandık başına giderek, oylarını kullanan bazı yolcuların yurt içi ve dışına gitmek üzere havalimanına gelmesiyle alanda hareketlilik yaşandı.

Tarifeli uçakla başka şehirlere gidecek vatandaşlar gidiş terminalindeki kontuvar ve güvenlik kontrollerinde sıra oluşturdu.

Eşiyle beraber Tokat'a gitmek üzere havalimanına gelen Samet Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oylarını kullandıklarını belirtti. İstanbul için güzel sonuçlar beklediğini ifade eden Kara, "Seçim için yolculuğumuzu bugüne aldık. Daha önce de Tokat'taydık. Şimdi tekrar oraya dönüyoruz. İnşallah sonuçları oradan takip edeceğiz." dedi.

- " 'Bir oy bir oydur' dedik"

Fatma Kara, akşam seçim zaferini kutlamak istediklerini kaydederek, " 'Bir oy bir oydur' dedik. Oyumuzu kullandık. Şimdi memleketimize tatile dönüyoruz." dedi.

Yolculardan Cemile Toraman da Antalya'ya tatile gitmeden önce vatandaşlık görevini yaparak, oyunu kullandığını kaydetti.

- Dün 210 bin yolcu uçtu

Öte yandan yolcu yoğunluğunun yaşandığı İstanbul Havalimanında dün 649 iniş ve 649 kalkış olmak üzere bin 298 sefer icra edildi.

Dün toplam 210 bin 527 yolcunun İstanbul Havalimanından seyahat ettiği bildirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi istanbul havalimanı yoğunluk

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