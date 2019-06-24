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Yenilenen İstanbul seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 02:15 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de AK Partili sandık müşahitlerine saldırdığı ve hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de AK Partili sandık müşahitlerine saldırıp hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yenilenen İstanbul seçiminde, Şirinevler Mahallesi Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli AK Partili kadın sandık görevlilerine yönelik ''darp, hakaret ve pet şişe atılması'' şikayeti üzerine Erol Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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