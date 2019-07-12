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Yenilenen İstanbul seçimlerinin oy pusulaları kamyonetlerle depolara taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının kesinleşmesi ardından oy pusulaları, 2 yıl süreyle saklanmak üzere depolara taşınmaya başlandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının kesinleşmesi ardından oy pusulaları, 2 yıl süreyle saklanmak üzere depolara taşınmaya başlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan 30 bin 626 sayılı nüshasında yer alan YSK'nın 5002 numaralı karar ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları kesinleşti. 23 Haziran seçimleri ardından lisenin spor salonunda 300 bin 153 seçmenden 250 bin 760’ının kullandığı 877 torba içerisindeki oy torbaları Avcılar İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde taşındı. Avcılar Belediyesi’nden gönderilen 10 işçi, oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ve tutanakların içinde bulunduğu 877 torbayı içerisinde iki kamyonete yükledi. Polis korumasında ilçe seçim kurulunun belirlediği depoya nakledilen oy torbaları 2 yıl koruma altında tutulacak. Oy pusulalarının daha sonra imha edileceği kaydedildi.

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