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Yenilenen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

Yenilenen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın açılışı yapıldı

İSTANBUL, (DHA) Yenilenen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın açılışı yapıldıYenilenen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın açılışı yapıldıYenilenen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın açılışı yapıldıYenilenen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın açılışı yapıldı

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