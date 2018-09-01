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Yenilenen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nın açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

İSTANBUL, (DHA)

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