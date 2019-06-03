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Yenilenen muhtarlık seçimini eski muhtarın karısı kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2019 00:18 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde 31 Mart’ta yapılan muhtarlık seçiminin iptal edilmesiyle bugün yenilenen seçimi önceki dönem köy muhtarı olan Bayram Ali Kadıoğlu’nun eşi Fatma Kadıoğlu kazandı.31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Koçlu köyünde yapılan muhtarlık seçimini kazanan Bayram Ali Kadıoğlu hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olduğu gerekçesiyle diğer muhtar adayı Çetin Kocaman seçime itiraz etti İtirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) muhtarlık seçiminin iptal edilerek 2 Haziran’da yenilenmesi kararını verdi.

Yenilenen muhtarlık seçimini eski muhtarın karısı kazandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde 31 Mart’ta yapılan muhtarlık seçiminin iptal edilmesiyle bugün yenilenen seçimi önceki dönem köy muhtarı olan Bayram Ali Kadıoğlu’nun eşi Fatma Kadıoğlu kazandı.31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Koçlu köyünde yapılan muhtarlık seçimini kazanan Bayram Ali Kadıoğlu hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olduğu gerekçesiyle diğer muhtar adayı Çetin Kocaman seçime itiraz etti İtirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) muhtarlık seçiminin iptal edilerek 2 Haziran’da yenilenmesi kararını verdi. Aday olamayan Bayram Ali Kadıoğlu yerine eşi Fatma Kadıoğlu muhtar adayı oldu. Yine aynı aday Çetin Kocaman ile sandığa giden Fatma Kadıoğlu 751 seçmenden 384 ‘ünün oyunu alarak muhtarlık seçimini kazandı. Diğer aday Çetin Kocaman ise 361 oy aldı. Seçimin ardından Çetin Kocaman ve taraftarları Kadirli Adliyesine gelerek seçim sonuçlarına itiraz etti.

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