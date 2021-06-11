Yenilenen Toyota Camry, Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Camry, yenilenerek daha dinamik tasarıma geçmiş gibi görünüyor. Camry Hybrid, Toyota Yeni Global Mimarisi (TNGA) tasarımı ve mühendislik felsefesinin bir ürünü olarak öne çıkıyor. Camry Hybrid, 2.5 litrelik motorunu kendi kendini şarj eden hibrit elektrikli sistemle birleştirerek 218 HP güç üretiyor. Yenilenen Camry daha zarif ve dinamik bir ön tasarıma, revize edilmiş 18 inç çift renk alaşım jantlara ve yeni dış gövde renklerine sahip. Camry Hybrid, Türkiye’de Passion donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Donanım seçeneklerinde ise öne çıkan özellikler arasında; navigasyon ve akıllı telefon entegrasyonuna (Apple CarPlay, Android Auto) sahip 9 inç Toyota Touch dokunmatik multimedya ekranı, tamamıyla elektrikli koltuk, direksiyon ve yan ayna ayarları, hafızalı sürücü bölümü, ısıtma/soğutma özellikli ön koltuklar, ısıtma özellikli arka yan koltuklar ile direksiyon, arka yolcuların klima, müzik ayarlarını yapmalarını sağlayan arka koltuk konfor modülü ve ön cama yansıtmalı gösterge ekranı bulunacak.

Yenilenen Camry Hybrid'in tasarımı yenilenen ön tamponu, üst ve alt panjurlarla birlikte öne çıkıyor. Kaputtan tampona uzanan orta kısmın genişletilmesi ve tampon köşelerinde yapılan tasarım değişiklikleriyle daha alçak ve daha geniş bir ön bölüm elde edilmiş durumda. Toyota, alt panjur çıtalarının yanlara doğru daha fazla uzatılmasıyla birlikte aracın daha geniş bir duruş sergilemesinin sağlandığını söylüyor. Yeni tasarlanan çift renk 18 inç jantlarla birlikte aracın sportif hissi vurgulanıyor. Stop grubunda ise yapılan renk değişimiyle daha şık bir görünüm elde edilmiş gibi görünüyor. Yenilenen Camry Hybrid, Toyota ürün gamında ilk kez kullanılacak zarif Titanyum Gümüş-Gri ve metalik Egzotik Kırmızı renk seçenekleriyle de tercih edilebiliyor. TOYOTA CAMRY'NİN KABİNİ NASIL? Camry Hybrid, yeni renk ve döşemeleriyle de dikkat çekiyor. Bununla birlikte yenilenen Camry’nin kabininde daha büyük ve daha yukarıya yerleştirilmiş ve yeni bağlantı özellikleri sunan 9 inç merkezi ekran yer alıyor. Ayrıca orta konsola yerleştirilmiş yeni dokunmatik bilgi-eğlence ekranı mevcut.