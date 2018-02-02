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Yenilenmiş göğüsleriyle ilgili açıklama yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 02.02.2018 11:26 | Son Güncelleme

Amerikalı oyuncu/model Amber Rose devasa göğüsleriyle ilgili yıllardır çektiği sıkıntıyı geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatarak sona erdirmişti.

Seksi yıldız yeni görüntüsünü Instagram takipçileriyle paylaştı...

Amber Rose

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Amber Rose California'daki evinden geçirdiği göğüs ameliyatından sonra paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Amber Rose geçtiğimiz gün de küçülttüğü yeni göğüsleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Amber Rose California'daki evinden geçirdiği göğüs ameliyatından sonra paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Amber Rose geçtiğimiz gün de küçülttüğü yeni göğüsleriyle ilgili açıklamalar yaptı.
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Instagram Hikayeleri'ne bir video koyan Amber Rose yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Göğüs ölçülerinin artık D Cup olduğunu belirtti.

Instagram Hikayeleri'ne bir video koyan Amber Rose yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Göğüs ölçülerinin artık D Cup olduğunu belirtti.
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"Eskiden göğüslerim çok büyüktü ama şimdi D Cup benim için oldukça ideal. Bakın ne kadar da küçülmüşler..."

"Eskiden göğüslerim çok büyüktü ama şimdi D Cup benim için oldukça ideal. Bakın ne kadar da küçülmüşler..."
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Seksi yıldızın daha önceki ölüçleri ise H Cup'tı. Amber Rose kırmızı halıda verdiği bu fotoğraf karesiyle de dünyanın gündemine oturmuştu.

Seksi yıldızın daha önceki ölüçleri ise H Cup'tı. Amber Rose kırmızı halıda verdiği bu fotoğraf karesiyle de dünyanın gündemine oturmuştu.
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Amber Rose kıvrımlarını gösterirken hiçbir zaman utangaç olmadı. Rose 2008 yılında Kanye West ile beraberdi. İkilinin ilişkileri 2 sene sürmüştü.

Amber Rose kıvrımlarını gösterirken hiçbir zaman utangaç olmadı. Rose 2008 yılında Kanye West ile beraberdi. İkilinin ilişkileri 2 sene sürmüştü.
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Amber Rose'un Sebastian Taylor Thomaz adında 4 yaşında bir oğlu var. Rose daha önce Wiz Khalifa ile evliydi.

Amber Rose'un Sebastian Taylor Thomaz adında 4 yaşında bir oğlu var. Rose daha önce Wiz Khalifa ile evliydi.
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Amber Rose ve Wiz Khalifa boşanma sonrası Los Angeles’ta bulunan bir striptiz kulübünde kararlarını kutlamıştı. Amber Rose, boşanma sonrası 1 milyon dolar tazminat ve oğlunun bakımı için ayda yaklaşık 15 bin dolar nafaka almıştı.

Amber Rose ve Wiz Khalifa boşanma sonrası Los Angeles’ta bulunan bir striptiz kulübünde kararlarını kutlamıştı. Amber Rose, boşanma sonrası 1 milyon dolar tazminat ve oğlunun bakımı için ayda yaklaşık 15 bin dolar nafaka almıştı.
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Amber Rose boşanmadan sonra ise bir açıklama yapmıştı. Rose evlilğinin zor olduğunu söyleyerek; “Aslında birbirimizi hala seviyoruz. Ama bundan sonra ebeveyn olarak birbirimize yardım edeceğiz ve nasıl arkadaş kalacağımızı çözeceğiz. diyerek eklemişti:

Amber Rose boşanmadan sonra ise bir açıklama yapmıştı. Rose evlilğinin zor olduğunu söyleyerek; “Aslında birbirimizi hala seviyoruz. Ama bundan sonra ebeveyn olarak birbirimize yardım edeceğiz ve nasıl arkadaş kalacağımızı çözeceğiz. diyerek eklemişti:
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"Anne olduğum için artık bir kadın olamayacak mıyım? Herkese yanımda gördüğünüz her adamla birlikte olmuyorum demekten çok sıkılmıştım. Ve işte artık, yalnızım. Artık canım ne istiyorsa onu yapacağım.”

"Anne olduğum için artık bir kadın olamayacak mıyım? Herkese yanımda gördüğünüz her adamla birlikte olmuyorum demekten çok sıkılmıştım. Ve işte artık, yalnızım. Artık canım ne istiyorsa onu yapacağım.”
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Amber Rose şu anda rapçi 21 Savage ile çıkıyor. Rose önceden de Amber Rose Show isimli bir televizyon programı sunuyordu.

Amber Rose şu anda rapçi 21 Savage ile çıkıyor. Rose önceden de Amber Rose Show isimli bir televizyon programı sunuyordu.
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