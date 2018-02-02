Yenilenmiş göğüsleriyle ilgili açıklama yaptı

Seksi yıldız yeni görüntüsünü Instagram takipçileriyle paylaştı...

Amber Rose

1 / 10 Amber Rose California'daki evinden geçirdiği göğüs ameliyatından sonra paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Amber Rose geçtiğimiz gün de küçülttüğü yeni göğüsleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

2 / 10 Instagram Hikayeleri'ne bir video koyan Amber Rose yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Göğüs ölçülerinin artık D Cup olduğunu belirtti.

3 / 10 "Eskiden göğüslerim çok büyüktü ama şimdi D Cup benim için oldukça ideal. Bakın ne kadar da küçülmüşler..."

4 / 10 Seksi yıldızın daha önceki ölüçleri ise H Cup'tı. Amber Rose kırmızı halıda verdiği bu fotoğraf karesiyle de dünyanın gündemine oturmuştu.

5 / 10 Amber Rose kıvrımlarını gösterirken hiçbir zaman utangaç olmadı. Rose 2008 yılında Kanye West ile beraberdi. İkilinin ilişkileri 2 sene sürmüştü.

6 / 10 Amber Rose'un Sebastian Taylor Thomaz adında 4 yaşında bir oğlu var. Rose daha önce Wiz Khalifa ile evliydi.

7 / 10 Amber Rose ve Wiz Khalifa boşanma sonrası Los Angeles’ta bulunan bir striptiz kulübünde kararlarını kutlamıştı. Amber Rose, boşanma sonrası 1 milyon dolar tazminat ve oğlunun bakımı için ayda yaklaşık 15 bin dolar nafaka almıştı.

8 / 10 Amber Rose boşanmadan sonra ise bir açıklama yapmıştı. Rose evlilğinin zor olduğunu söyleyerek; “Aslında birbirimizi hala seviyoruz. Ama bundan sonra ebeveyn olarak birbirimize yardım edeceğiz ve nasıl arkadaş kalacağımızı çözeceğiz. diyerek eklemişti:

9 / 10 "Anne olduğum için artık bir kadın olamayacak mıyım? Herkese yanımda gördüğünüz her adamla birlikte olmuyorum demekten çok sıkılmıştım. Ve işte artık, yalnızım. Artık canım ne istiyorsa onu yapacağım.”