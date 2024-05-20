Yenilenmiş telefon nedir, alınır mı? Yenilenmiş telefonda garanti var mı?

Teknoloji dünyasındaki yenilikleri takip etmek pek çok akıllı cep telefonu kullanıcısı için oldukça önemlidir. Günümüzde neredeyse her gün yeni bir teknolojik ürün piyasaya sürülmekte ve piyasada yer edinmektedir. Mobil dünyada da her gün yeni bir cihaz kullanıcılarla buluşturulmaktadır. Yeni çıkan cihazların fiyatını yüksek bulanlar için ise yenilenmiş telefonlar devreye girmektedir. Bu noktada yenilenmiş telefonlar garanti kapsamına girer mi konusu ayrı bir önem kazanmaktadır.

Yenilenmiş telefon nedir?

Günümüzün dijital dünyasında iletişim kurmamıza olanak tanıyan birçok teknolojik cihaz vardır. Bu teknolojik cihazların başında akıllı cep telefonları gelmektedir. Her geçen gün yeni bir mobil cihaz telefon piyasasında yüzünü göstermektedir. Kullanıcıların birçoğu ise yenilenmiş cep telefonlarına yönelebilmektedir. Yenilenmiş telefon ne demek konusu bu noktada karşımıza çıkabilmektedir.

Yenilenmiş telefonlar isminden de anlaşılabileceği gibi kullanılmış ancak ikinci el sınıfına girmeyen mobil cihazlardır. Bu cihazların bazılarında arıza problemi ortaya çıkmış ve tamir edilmiş olabilir. Kullanıcılar tarafından tamire verilen ya da iade edilen cep telefonları, yetkili firmalar tarafından sıfırdan bakıma alınmaktadır. Bu noktada yenilenmiş telefonun farkı ne konusunu da incelemek gerekebilir. Yenilenmiş cihazlar belirli standartlar baz alınarak kalite kontrolünden geçirilmiş cihazları kapsamaktadır. Bu cihazlar sıfırdan farksız olarak satışa sunulmaktadır.

Yenilenmiş telefon alınır mı?

Yenilenmiş cep telefonları yetkili servisler ya da üretici firma tarafından tamir edilmiş, tüm bakımları yapılmış ve sertifikalandırma yapılarak mobil dünyada satışa sunulmuş cihazlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yenilenmiş telefonların sıfır akıllı cep telefonlarına nazaran fiyatları daha uygundur. Ancak daha önceden başka kullanıcılar tarafından kullanıldıkları için yeni cihazlara göre daha kısa sürede bozulma riski de bulunmaktadır. Bu yüzden yenilenmiş bir cihaz almadan önce ekran durumu, pil ömrü gibi özelliklerin kontrol edilmesinde fayda vardır.

Bu noktada yenilenmiş telefon nereden alınır konusu gündeme gelebilir. Yenilenmiş telefonların yetkili servis, orijinal üretici gibi güvenilir yerlerden alınması oldukça önemlidir.

Yenilenmiş telefonda garanti var mı?

Refurbished telefon olarak da tabir edilen yenilenmiş mobil cihazlar için yenilenmiş telefon garantiye girer mi konusu önemli bir konudur. Yenilenmiş cihazlarda parça değişimi, tamir gibi süreçlerin kim tarafından yapıldığına dikkat edilmesi gerekir. Cihazın orijinal üretici ya da yetkili servisi tarafından yenilenmiş olması, garanti kapsamında olduğu manasına gelebilmektedir. Yenilenmiş telefon garanti kapsamında olduğunda herhangi bir arıza durumunda daha kolay müdahale edilebilmektedir. Garanti süresi cihazı yenileyen firmaya göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak çoğunlukla yenilenmiş cihazlarda garanti süresi genellikle 12 ay kadardır.





