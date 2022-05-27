Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Açlık ve geçim sıkıntısı en büyük sorun"

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, açlık ve geçim sıkıntısının şu anda en büyük sorun olduğunu savundu.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de köklü bir toplumsal huzursuzluk olduğunu, bunun kaynağında ekonomik sıkıntıların bulunduğunu öne sürdü.

Tokun, açın halinden anlamadığını ifade eden Yılmaz, "Korkunç. Her şeye zam geliyor ve vatandaş geçinemiyor. Gezilerimde insanların fakirleştiğini gördüm. İnsanlar aşırı derecede huzursuz. Açlık ve geçim sıkıntısı şu anda en büyük sorun." dedi.

Yılmaz, medya kuruluşlarının, kendi haberlerine yer vermediğine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması gerektiğini öne süren Yılmaz, "Çünkü kendileri Türkiye'de normal medyayı, ifade hürriyetini yok ettiler. Kendi yandaşları dışında ekranları herkese kapattılar. Bunların trollerinin de kapatılması lazım." diye konuştu.

