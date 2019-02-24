Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması başvuruları başladı

Yarışmanın, eğitim materyallerinin sınırlı değil, kapsayıcı olabileceğini göstereceğine işaret eden Yazıcı, "Yaratıcı düşünceler için fırsat sunan yarışmamız umutlarımıza ve hayallerimize güç katacak bir perspektife sahip. Unutmayalım ki, eğitimde materyal tasarım kültürünü içselleştirmek ve eğitim ortamlarını iyileştirecek çözümleri tasarımla aramak, eğitimin geleceği için de büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Öğrenci düzeyine ve ihtiyaçlarına uygun araçların eğitim süreçlerini heyecanlı ve keyifli kıldığını belirten Yazıcı, "Bu bakımdan öğretmenlerimizin yenilikçi öğretim materyalleri üzerinde düşünmeleri değişen, dönüşen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının temel unsurlarından biri olmak durumundadır." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Levent Yazıcı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkililiğinin, öğretim materyallerinin özgünlüğüyle doğrudan ilişkili olduğunu, bu nedenle kurum olarak materyal tasarımı odaklı yarışma düzenlediklerini kaydetti.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarışma için 12 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi perspektifiyle bütünlüklü öğrenmeyi esas alan pek çok proje ve etkinliği hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamız, eğitim materyallerin nasıl farklı olabileceği sorusunun cevabını hep beraber aramamız için bulunmaz bir imkan. Aslında eğitimde materyal tasarımı, bir yanıyla eğitimin nasıl daha iyi olabileceğini hayal etmeyi içeriyor. Yarışmamız, eğitim ortamlarımızdaki materyaller hakkında düşünmeyi sağlarken geleceğin öğrenme biçimlerini de gündemimize dahil edecek nitelikte. Hiç şüphesiz bunu başardığımızda yenilikçi eğitim materyalleri tasarımının yolu da açılacak. Bu ikisi birbirinden ayrılamayacak iki temel unsur. Bu bağlamda yarışmamız sinerji ile, eğitim ortamlarımızın yenilenmesini de kapsayan daha geniş bir koro hareketi oluşturacak."

Yarışmanın tüm süreçlerini yürütmek için disiplinlerarası, çoklu ve kapsamlı iş birliklerini hayata geçirdiklerine dikkati çeken Yazıcı, yarışma ve değerlendirmeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital kategori olmak üzere beş kategori halinde düzenlenecek yarışmada pek çok akademisyenin de görev alacak. Materyal Değerlendirme Kurulu, beş kategori bazında hazırlanan materyalleri değerlendirecek. Her kademeden materyaller sahada değerlendirildikten sonra dereceye giren ilk üç materyal, toplamda ise 20 materyal ödüllendirilecek."

