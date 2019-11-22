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Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor’da ödüller sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 12:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından savunma sanayi için belirli kritik alanlarda rekabet ortamı oluşturularak performansların artırılması ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla başlatılan "Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y)" programının ilk döneminde kazananlar belli olurken, yarışmanın ikinci dönem tanıtımı da gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan "Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y)" programıyla savunma ihtiyaçları için kritik olan belirli yazılım geliştirme alanlarında rekabetçi bir yöntemle performansların artırılması, yenilikçi yöntemlerin çalışılması, sektörün yönlendirilmesi ve müteakip ihtiyaçlarda değerlendirilecek yetkinlik havuzunun oluşturulması amaçlanıyor.

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor’da ödüller sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından savunma sanayi için belirli kritik alanlarda rekabet ortamı oluşturularak performansların artırılması ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla başlatılan "Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y)" programının ilk döneminde kazananlar belli olurken, yarışmanın ikinci dönem tanıtımı da gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan "Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y)" programıyla savunma ihtiyaçları için kritik olan belirli yazılım geliştirme alanlarında rekabetçi bir yöntemle performansların artırılması, yenilikçi yöntemlerin çalışılması, sektörün yönlendirilmesi ve müteakip ihtiyaçlarda değerlendirilecek yetkinlik havuzunun oluşturulması amaçlanıyor. Programın 1. dönem (2018-2019) yarışma faaliyetleri, elektro-optik (E/O) uydu görüntülerinden görüntü işleme yöntemleri kullanılarak belirli hedeflerin tespiti amacıyla ODTÜ Görüntü Analizi Merkezi (OGAM) işbirliğiyle düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle seçilen hedefler yarışma kapsamına alındı. Test verisi olarak projelerden ve açık kaynaklardan elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanıldı. Yarışmaya üniversite öğrencileri, kurum, KOBİ ve üniversite çalışanları da dahil olmak üzere toplam 147 bireysel başvuru yapıldı ve ön eleme ile 40 katılımcı yarışmaya dahil edildi. Performans testleri sonucunda dereceye girenlere ödülleri SSB’de gerçekleştirilen törenle verildi. Genel klasmanda 1. ve 2. olan yarışmacılara ödülleri verilirken, üç yarışmacı da teşvik ödülü almaya hak kazandı. Başarılı olan yarışmacılar toplamda verilen 100 bin lira para ödülünün yanı sıra, yarışma konularıyla ilgili SSB tarafından başlatılacak projelerde yer alabilecekler.

Yeni yarışma dönemine ilişkin detaylar web sitesinden duyurulacak
Y3 programının 2. dönem faaliyetleri kapsamında ise yine uydu görüntülerinden mevcut performansların artırılması, ilave hedeflerin tespiti ve geniş alan gözetleme (GAG) görüntülerinden hareketli nesne tespiti ve takibi konularında yarışma düzenlenmesi planlandı. Yeni dönemde yapılacak yarışmada sektörde konuyla ilgili çalışmalarda bulunan tüm araştırmacı/akademisyen/enstitü/firmaların yarışmaya dahil olması bekleniyor. Yeni yarışma dönemine ilişkin detaylar yakın zamanda "https://y3.ogam.metu.edu.tr/" web sitesinden duyurulacak ve konuyla ilgili gelişmeler bu adresten takip edilebilecek.
"Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor" programının yarışma kurgusunun her yıl farklı konularda savunma ihtiyaçları için kritikliği bulunan ve rekabete açık olan belirli alanlarda planlanarak periyodik olarak sürdürülmesi hedefleniyor. Birinci dönem ve ikinci dönem faaliyetleri kapsamında görüntü işleme konuları planlanırken ilerleyen dönemlerde ise siber güvenlik, otonom araçlar, yapay zeka gibi farklı alanlarda da yarışmanın kurgulanması öngörülüyor.

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