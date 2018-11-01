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"Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:20 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Bu topraklarda yaşayan insanlar terör, kavga, çatışma istemiyor. Özgürce, barış içerisinde hep birlikte yaşamak istiyor" - "İstihdamı korumalıyız. Çalışanlar işini kaybetmemeli"

DİYARBAKIR (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu topraklarda yaşayan insanlar terör, kavga, çatışma istemiyor. Özgürce, barış içerisinde hep birlikte yaşamak istiyor." dedi.

Diyarbakır'da Hak-İş'in, "Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında bir otelde düzenlenen eğitim toplantısına katılan Arslan, önümüzdeki süreçte etkinliklerini başka toplantı ve faaliyetlerle destekleyeceklerini söyledi.

Arslan, kadınları çalışma, aile ve toplumsal hayatta daha da güçlendirecek, öne çıkaracak, onları daha da kendilerine güvenen bir noktaya taşıyacak adımlar atmaya çalıştıklarını belirtti, çalışan kadınlara yönelik elde ettikleri imkan ve fırsatları daha da ileriye taşımaları gerektiğini vurguladı.

Bütün emekçileri, bütün kadın emekçileri Hak-İş'te toplanmaya davet eden Arslan, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, Van, Hakkari, Batman, Siirt, Şanlıurfa ve Gaziantep'in İstanbul, Ankara, Edirne'den farkı var. Bu bölge zor bir bölge. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadelenin sürdürüldüğü bir bölge. Acılarımız, yaşadığımız mağduriyetler, sıkıntılar, ateşin düştüğü yeri yaktığını biliyorum. Bütün bunlara rağmen ayakta kalmak, çalışma hayatında yer almak ve bütün bunlara rağmen kadın emekçi olarak sendikalarda yer almak, bu mücadeleyi erkelerle beraber omuz omuza yapabilmek çok önemli."

Bölgede yaşanan terör saldırlarına rağmen, halkın ayrıştırmaya, baskılara, uluslararası oyunlara karşı milletiyle bütünlük ortaya koyduğunun şahidi olduklarını dile getiren Arslan, "Onun için bölge halkı ve Diyarbakır'ı bir kez daha tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bu topraklarda yaşayan insanlar terör kavga çatışma istemiyor. Özgürce barış içerisinde hep birlikte yaşamak istiyor." ifadesini kullanan Arslan, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki Hakkari, Van, Şırnak, Batman ve Mardin'de bizi bekleyen binlerce, on binlerce kadın emekçi var. O zaman biz herkese ulaşmak zorundayız. Bütün kadın emekçilerle emekçilere ulaşıp, daha fazla hak, imkan, daha iyi bir yaşam sağlamak adına onlarla beraber yürümeye mecburuz. Bu bizim sorumluluğumuz."

Enflasyonla topyekün mücadele kapsamında hükumeti desteklediklerini aktaran Arslan, her kesimin bu konuda elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Arslan, "Buradan, hükümete çağrımız yılbaşında asgari ücret ve kamu sözleşmelerinde, emekliler de dahil makul bir noktada ücretlerin arttırılmasıdır. İşletmelere çağrımız, lütfen devletin size verdiği desteklerin, teşviklerin farkında olun, bunları istihdamı bozucu bir şekilde kullanmayın. İstihdamı korumalıyız. Çalışanlar işini kaybetmemeli ve birlikte çözüm bulmalıyız." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Hak Iş Mahmut Arslan

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