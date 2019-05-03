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Yenilince kupayı alamayan öğrenciler ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde düzenlenen Küçük Kızlar Voleybol İl Müsabakaları finalinde, Alaplı Atatürk Ortaokulu takımına yenilen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencileri gözyaşlarını boğuldu.

Yenilince kupayı alamayan öğrenciler ağladı

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde düzenlenen Küçük Kızlar Voleybol İl Müsabakaları finalinde, Alaplı Atatürk Ortaokulu takımına yenilen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencileri gözyaşlarını boğuldu.
Alaplı Spor Salonunda düzenlenen Zonguldak Küçük Kızlar Voleybol İl final müsabakalarında, Alaplı Atatürk Ortaokulu ile Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu karşı karşıya geldi. Büyük çekişmenin yaşandığı final maçında Alaplı Atatürk Ortaokulu Zonguldak Süleyman Demirel Ortaokulu'nu 2-0 yenerek şampiyon oldu. Alaplı Atatürk Ortaokulu öğrencileri de kupayı kazanmanın sevincini yaşadı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Maçın ardından Zonguldak Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan öğrencileri Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin teselli etti. Kaymakam Eskioğlu, şampiyon olan takımı tebrik ederek, "Centilmence bir müsabaka oldu. 2'nci ve 3'üncü olan takımlarımızı da yürekten tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettiler. Spor yapmaya devam edin. Centilmence seyirci olmak da güzel bir şeydir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Öğrencilere kupa ve madalyalarını Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Alaplı Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Bayraktar verdi.

FOTOĞRAFLI

Yenilince kupayı alamayan öğrenciler ağladıYenilince kupayı alamayan öğrenciler ağladıYenilince kupayı alamayan öğrenciler ağladıYenilince kupayı alamayan öğrenciler ağladı

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