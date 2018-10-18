Yenimahalle muhtarlığı 61 yıldır aynı aileye emanet

Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının vefat etmeden önce mahallenin işlerini yaparak, onun yanında yıllarca stajyer gibi çalıştığını söyledi.

Orhan Batur'un babası Ali Raif Batur, 1957 yılında 30 yaşındayken yerel seçimlerde muhtar seçilerek bu görevi 35 yıl devam ettirdi. 1992 yılında vefat eden Batur'dan sonra yine aynı yıl yapılan yerel seçimlerde mahalle sakinlerinin ve azaların desteğini alan 69 yaşındaki Orhan Batur, o tarihten itibaren aynı mahallede babasının ardından 26 yıldır muhtarlık yapıyor.

Sevmeyen birinin bu görevi devam ettiremeyeceğine vurgu yapan Batur, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar futbol oynadım. Genç yaşta emekli oldum. Batur ailesi olarak, Yenimahalle'de yaklaşık 100 yıldır ikamet ediyoruz. Bu mahallede doğup, büyüdüm, yaklaşık 70 yaşındayım. Ama hala aynı mahallede ikamet ediyorum."

Batur, insanlarla iletişim içerisinde olmayı ve hizmet etmeyi sevdiğini anlatarak, muhtarlığın yanı sıra babasının 1986 yılında mahallede kurduğu Yenimahalle Spor Kulübü'nün de yöneticiliğini yaptığını söyledi.

Kulüpte mahallenin çocuklarını spora teşvik ettiğini ifade eden Batur, şöyle dedi:

"Mahallede bulunan yaklaşık 250 çocuk ve gencin kaydını yaptık. Spor faaliyetlerini devam ettiriyorum. Mahallede Suriyeli ve Afganlı ailelerin çocukları da var onları da kayıt yapmak istiyoruz ama onların ilk işi dil öğrenmek olduğu için önümüzdeki zamanlarda kayıt yapacağız."

Batur, mahalle sakinlerine hayvan sevgisini aşılamak için muhtarlık binasında ve çevresinde kedi ve "Misket" adında bir köpek beslediğini ifade ederek, "Muhtarlıkta işlerimi bitirir, mahallede dolaşırım, çay ocağında arkadaşlarla sohbet ederim. Bu zamanlarda Misket hep benimle birliktedir. Mahalle sakinleri de artık Misket'i tanıyor. Görenler, 'Muhtarın köpeği' diyorlar." diye konuştu.

Batur, ömrünün yettiği sağlığının da el verdiği sürece muhtarlığı devam ettirmek istediğini belirterek, 2019 yerel seçimlerinde görev için yeniden aday olmak istediğini söyledi.

