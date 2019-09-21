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Yenimahalle Suç Önleme Bürosu uyuşturucu satan zanlıyı yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, uyuşturucu satışı yapan kişiler üzerinde yaptığı incelemede 100 gram eroin ele geçirdi.Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bölge genelinde narkotik madde kullanımı ve satışı ile ilgili çalışma yaptı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, uyuşturucu satışı yapan kişiler üzerinde yaptığı incelemede 100 gram eroin ele geçirdi.
Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bölge genelinde narkotik madde kullanımı ve satışı ile ilgili çalışma yaptı. Daha önce hakkında işlem yapılan F.K. isimli kişi polisin radarına bir kez daha girince yeniden üst araması yapıldı. Aramada üzerinden alüminyum folyoya sarılı eroin maddesi çıktı. F.K., uyuşturucu maddesini nereden temin ettiği sorulduğunda, Afganistan vatandaşı olduğu öğrenilen M.A. isimli kişiden aldığını ifade etti. Yapılan inceleme ve takip sonucunda F.K. isimli kişiye M.A. ile buluşması istendi. Keçiören Belediyesi önünde buluşmak isteyen M.A. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alındığı esnada polise mukavemet gösteren zanlı, kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. Zanlının ikamet ettiği evde yapılan aramada 85 gram eroin maddesi bulundu, zanlıların üzerinde yapılan aramalarda ise toplamda 100 gram eroin ele geçirildi. Zanlılar hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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