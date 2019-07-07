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Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde iş yeri sahipleri tarafından yapılan kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetlemelerde bulundu.Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde ilçe genelinde bazı iş yeri sahipleri tarafından yapılan kaldırım işgallerinin önüne geçmek için çalışma başlattı.

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde iş yeri sahipleri tarafından yapılan kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetlemelerde bulundu.
Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde ilçe genelinde bazı iş yeri sahipleri tarafından yapılan kaldırım işgallerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Yıl boyunca pasta, şekerleme, tatlı, unlu mamul üretim yerleri ve restoranları denetleyen zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda, Yenimahalle genelinde kaldırım işgali yapan işletme ve dükkan sahiplerine uyarıda bulundu.

Kaldırım işgali yapan dükkanlara uyarı
Daha öncesinde uyarıda bulunulan dükkanlara cezai işlem uygulayan ekipler, Hurdacılar Sitesi, Demetevler Mahallesi, Ragıp Tüzün Caddesi, İvedik Caddesi gibi ilçenin birçok noktasında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımların üzerine ürünlerini yerleştiren dükkanlara ve mekan sahiplerine uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında, iş yerlerinin açma ve çalışma ruhsatının olup olmadığını da kontrol eden zabıta ekipleri, manav dükkanları, giyim ve konfeksiyon ürünü satışı yapan dükkanlar ve süpermarketler gibi kaldırım işgali yapan işletmeleri tespit ederek, tezgahların kaldırılmasını sağladı.

“Esnafımız gereken özeni gösterecektir”
İlçede faaliyet gösteren dükkan ve işletmelere karşı her zaman anlayışlı ve yol gösterici bir tutumla davranıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de özellikle gıda ürünü satışı ve üretimi yapan işletmeleri yıl boyunca düzenli olarak denetliyoruz. Halkın sağlığıyla oynayan hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetleri değerlendiriyoruz. Özellikle kaldırım işgali yapan dükkanlara gerekli uyarıları yapıyoruz. İlçe sakinlerinin kaldırımları yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda bulunan dükkan sahiplerinin bu konuya dikkat ederek, gereken özeni göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi

Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi
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