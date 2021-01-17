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Yenipazar MYO’da Üniversite-Sektör İş Birliği Toplantıları gerçekleşti

17.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Yenipazar MYO’da Üniversite-Sektör İş Birliği Toplantıları gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen üniversite-sektör iş birliği toplantıları çevrimiçi olarak gerçekleşti.Yüksekokul Bölümlerine yönelik olarak düzenlenen toplantılara, Yüksekokul Müdürü Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen üniversite-sektör iş birliği toplantıları çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Yüksekokul Bölümlerine yönelik olarak düzenlenen toplantılara, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Sezgin Demir, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Sabiha Kemiksizoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem Yurdakul, öğretim elemanları ile sektör temsilcileri katıldı. Bankacılık ve Sigortacılık Programı sektör toplantısına, Finansbank Aydın Çarşı Şube Müdürü Yüksel Balı ve İş Bankası Nazilli Şube Müdürü Erkan Seven, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Üyesi Emin Gemici ve Yangın Sigorta Eksperi ve Sigorta Tahkim Hakemi Erol Arslan katıldı. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı sektör toplantısı ise Bağımsız Denetçi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali Rıza Efe’nin katılımıyla gerçekleşti. Toplantılarda, staj ve istihdam, istihdam edilecek mezunlarda ne gibi nitelikler arandığı, program ders içerikleri ile sektörün beklentileri arasındaki uyum konuları ele alındı.

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