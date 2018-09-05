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Yenişafak yazarından AK Partili belediyeler hakkında olay yaratacak iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 10:23 | Son Güncelleme

Yeni Şafak yazarı ve Eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, AK Partili belediyeler hakkında çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Öztürk, belediyelerde rüşvet şikayetlerinin arttığını dile getirerek "Sanırım en can acıtıcı şikayet ise rüşvet, adam kayırma, torpil gibi konular. Bunlar AK Parti’nin mücadele ederek, iktidar olduğu konulardı." diye yazdı

Yenişafak yazarından AK Partili belediyeler hakkında olay yaratacak iddia

"Bunlar AK Parti’nin mücadele ederek, iktidar olduğu konulardı" diyen Öztürk, "Şimdi bu yönde şikayetler çok arttı belediyelerde. Aslı var mı yok mu, bunu ortaya çıkarmak yargının ve yürütmenin görevi" ifadesini kullandı.

Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

Seçmen başka şeyler istiyor, çöp toplamak yetmez

'EN CAN ACITICI OLAN...'

Bugün 25 yılı geride bırakmış belediye tecrübesiyle, AK Parti’nin Şükrü Karatepe’ye sorduğum soruyu kendisine sorması gerekir: AK Parti, kendine özgü, orijinal, yeni bir belediyecilik anlayışı üretti mi? Örneğin, kamu yönetimi derslerinde, siyaset biliminde “AK Parti modeli” diye bir belediyecilik tarzı ders olarak okutulabilir mi?

Cevabı kendileri verir.

Artık Türkiye’nin birçok yerinde çöp dağları, su kesintisi, kanalizasyon sorunları, bozuk yol meselesi gündem olmuyor. Çünkü belediyeler altyapı sorununu köklü biçimde çözdü.

Zaten bugün seçmenin aradığı, şikayet ettiği konular da değişti. Artık çöp dağlarından değil, betonlaşmadan, trafik sorunundan, mimariden, estetikten, nitelikli kültürel faaliyetlerden şikayet ediyorlar.

Birkaç gündür Yassıada’nın yeniden yapılandırılması konusunda süren tartışmalar, bence dikkate değer. AK Parti camiasının önde gelen isimleri bile, beton yığınına döndürülen adanın son halinden açıkça şikayet ediyorlar. Bu şikayet Fikirtepete’deki akla zarar kentsel dönüşüm başta, İstanbul’un çarpık imar politikasına yönelik de çok artmıştı.Sanırım en can acıtıcı şikayet ise rüşvet, adam kayırma, torpil gibi konular. Bunlar AK Parti’nin mücadele ederek, iktidar olduğu konulardı. Şimdi bu yönde şikayetler çok arttı belediyelerde. Aslı var mı yok mu, bunu ortaya çıkarmak yargının ve yürütmenin görevi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti rüşvet

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