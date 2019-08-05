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Yenişehir Belediyesi kurban bayramına hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kurban pazarı bayrama hazırlandı.Yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla hayvan pazarı ve belediye mezbahasında gerekli hazırlıklar tamamlanarak vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.

Yenişehir Belediyesi kurban bayramına hazır

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kurban pazarı bayrama hazırlandı.
Yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla hayvan pazarı ve belediye mezbahasında gerekli hazırlıklar tamamlanarak vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı. Konu ile ilgi açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, halkın huzurlu bir kurban bayramı geçirmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin alındığını, gerekli çalışmaların tamamlandığını, temizliği ve dezenfektasyonu yapılan belediye hayvan pazarının hizmete açıldığını ifâde etti.
Aydın, “Kurbanlık hayvanların alım satımı sırasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması, sağlık ve dini vecîbelere uygun kurban seçimi yapabilmesi için ilçemiz hayvan pazarında kurbanlık hayvan danışma noktası kuruldu. Kurbanlık hayvan danışma noktasında, veteriner hekim ve din görevlisi nezaretinde vatandaşlarımızın kurban seçimi ve kesimi ile dağıtımında nelere dikkat etmeleri gerektiği hususlarında bilgilendirmeler yapılacak. Köylerde ve belirlenmiş kesim yerleri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parklara bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kurbanlıkların kesilmesi, kesilen hayvanlara ait atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde belediyemizce açılan atık çukurlarına getirilmesi, ya da kireçlenerek gömülmesi gerekiyor. Park, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satışı yapan, buralarda kurban kesen, kurban atık ve iç organlarını cadde, sokak ve parklara bırakanlara ilgili kurumlarca idarî müeyyide uygulanacak” dedi.

Yenişehir Belediyesi kurban bayramına hazır

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