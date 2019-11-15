Yenişehir-Bilecik yolunun ihalesi yapıldı

Yenişehir-Bilecik kara yolunun yapımına başlanıyor.

Uzun yıllardır yapımı gündemde olan ve yolun bir kısmı yapılıp diğer bölümleri yarım kalan Yenişehir-Bilecik yolunun inşaatına başlanıyor. Yolun ihalesinin yapıldığını ve önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacağını açıklayan AK Parti Bursa Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Yapılacak yolun ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fikret Hatipoğlu, “Yenişehir-Bilecik yolu ihalemiz hemşerilerimize söz verdiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılmış ve en uygun teklifi veren firmanın teklifi onaylanmıştır. Önümüzdeki haftalarda yer teslimi yapılıp çalışmalar başlayacak. Bu yolun yapımını söz verdiğimiz gibi en kısa zamanda bitirip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Yolun yapımında katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



