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Yenişehir’de İYİ Parti meclis üyeleri istifa etti

19.11.2020 14:31 | Son Güncelleme:
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Yenişehir’de İYİ Parti meclis üyeleri istifa etti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde İYİ Parti’den meclis üyeleri ile üyeler istifa etti.

Geçen dönem İYİ Parti ilçe başkanlığı yapan meclis üyesi Bülent Korku ile Halil Yılmam ve partide görev alan üyelerden Orhan Cengiz, Metin Bilgen, Ersin Çakmak, Mustafa Atav partilerinden istifa etti.

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Bülent Korku, “Öncelikle istifamın gündemde olan Ümit Özdağ’la ilgisi olmadığını belirtmek isterim. Mevcut Yenişehir ilçe yönetime güvensizlikten partiden istifa ediyorum. Parti içindeki sorunları Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve Genel merkeze aktarmamıza rağmen ilgilenilmedi. Bizleri Yenişehir’de seçmenimize karşı yalnız bıraktılar. İYİ partide kurucular arasında yer aldım ilçe başkanlığı yaptım. Çalmadığım kapı kalmadı. Son çare olarak partiden ve meclis üyeliğinden arkadaşlarımla beraber istifa ediyorum. İstifaların devamı gelecektir. Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim hiçbir partiye geçmeyeceğim” diye konuştu.

(İHA)

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