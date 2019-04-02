Yenişehir Havalimanı hava kargo taşımacılığın merkezi oluyor

İhracatçılara önemli maliyet ve rekabet avantajı sağlamak maksadıyla kurulan BTSO Lojistik A.Ş. hava kargo taşımacılığına başladı.

Yenişehir Havalimanı’nı lojistik merkez hâline getirmek için çalışmalar yürüten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, hava kargo taşımacılığında önemli bir çalışmaya daha imza attı. Yenişehir Havalimanı’nda ilk uçuşun gerçekleştiği törene AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Müfit Aydı, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, yeni göreve seçilen Belediye Başkanı Davut Aydın, oda başkanları protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Süleyman Çelik, “Yenişehir Havalimanı’n8ın yolcu taşımacılığından sonra hava kargo taşımacılığının da ilçemize katkıları çok fazla olacak” diye konuştu.

Bursa Gümrük Müşavirleri derneği başkanı Orhan Kattaş, “Çoktan beri beklediğimiz bir gün. Bizler gümrük müşavirleri olarak bu hizmeti çok önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa adına gurur verici bir gün. Bursa’nın sanayi ve ziraî anlamda uluslararası pazarlara ulaşması çok önemli. Bu bizim hava yolu anlamında ulaşılabilir ve ulaştırabilir bir şehir olma yolunda misyonumuzu ortaya koyan bir hizmet” diye konuştu.

