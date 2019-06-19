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Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan 'su' altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 01:05 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, yağmur nedeniyle yaklaşık 70 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığı bölgede incelemem yaparak çiftçilerle konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan 'su' altında kaldı

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, yağmur nedeniyle yaklaşık 70 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığı bölgede incelemem yaparak çiftçilerle konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, gerekenlerin yapılacağını söyledi.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, önceki akşam yaşanan yağış nedeniyle tarım alanları su altında kaldı. Yaklaşık 70 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığı Yenişehir’de Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ve MHP İlçe Başkanı Arif Eren incelemelerde bulundu. Yenişehir Ovası'nın yağışlardan olumsuz etkilendiğini belirten Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Cihadiye, Karasıl, Çeltikçi, Kozdere, Kurtuluş, Yenigün, Ulucami ve Barcın mahallerindeki yoğun yağış, biber, fasulye ve mısır ekili yaklaşık 70 bin dönüm alanda etkili oldu. Ancak zararın ne boyutta olduğu, önümüzdeki günlerde netleşecek" dedi.
MHP İlçe Başkanı Arif Eren ise, DSİ'nin toplulaştırma projesi kapsamındaki bölgelerde mutlaka su tahliye kanallarının açılması gerektiğini vurguladı. Yağmur sularının tahliye edilemediği için bazı tarlalarda biriktiğini dile getiren Eren, projede su tahliye kanallarının yer aldığını, bu kanalların bir an önce açılması gerektiğine işaret etti. Çiftçiler ise yağmur yağışı tehlikesinin halen geçmediğini belerterek, yağışların tekrar etmesi durumunda zararlarının daha da artacağını söylediler. Çiftçileri ve yetkilileri dinleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, zarar tespiti için çalışmalara başlanacağını ve bu konuda ne gerekiyorsa yerine getirileceğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan 'su' altında kaldıYenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan 'su' altında kaldıYenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan 'su' altında kaldıYenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan 'su' altında kaldı

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