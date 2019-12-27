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  4. Yenişehir sabah çorbasında buluştu

Yenişehir sabah çorbasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın en eski tarihi köylerinden birisi olan Yenişehir’e bağlı Barcın köyünde geleneksel olarak düzenlenen çorba ikramı Yenişehir protokolünü bir araya getirdi.Cuma sabahları çorba ikramına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi parti başkanları, oda kooperatif başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yenişehir sabah çorbasında buluştu

Bursa’nın en eski tarihi köylerinden birisi olan Yenişehir’e bağlı Barcın köyünde geleneksel olarak düzenlenen çorba ikramı Yenişehir protokolünü bir araya getirdi.
Cuma sabahları çorba ikramına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi parti başkanları, oda kooperatif başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, “Köyümüzün geleneksel olarak düzenlediği cuma sabahları çorba ikramına katılan herkese teşekkür ediyorum. Her cuma sabahı köyümüzde verilen çorba ikramları birlik beraberliğimizin bir göstergesi olup insanların hayır işlemesine vesile oluyor” diye konuştu.

Yenişehir sabah çorbasında buluştu

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