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Yenişehir Ziraat Odası’ndan su açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde YAS sulama hattının belirli bölgelerinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle çiftçi zor günler geçiriyor.Verimli toprakları ile tanınan Yenişehir ilçesinde belirli su hatlarında yaşanan sıkıntılar sebebi ile üreticiler mağdur oldu.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde YAS sulama hattının belirli bölgelerinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle çiftçi zor günler geçiriyor.
Verimli toprakları ile tanınan Yenişehir ilçesinde belirli su hatlarında yaşanan sıkıntılar sebebi ile üreticiler mağdur oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, “Yenişehir’de 140 kilometre hattın çekildiği YAS projesinde 53 pompa ve 53 trafo bulunuyor. 55 bin dönüm arazinin sulandığı bu önemli projede öncelikle emeği geçen herkese çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Fakat YAS sulama hattının olduğu Söylemiş- Yolören köyü hattına su az geliyor. Bunun yanı sıra Boğazköy barajı hattından Çelebi-Hayriye-Köprühisar köylerine basınç az olduğu için su az geliyor. Bu bölgelerde yaşayan çiftçilerimiz suya güvenerek sözleşmeli ekim yaptılar. Vana var, su yok. çiftçi mağdur oldu.Yetkilerin bir an önce bu sıkıntıyı gidermesini istiyoruz” diye konuştu.
Başkan Aktaş, “Yenişehir yetiştirdiği kaliteli ürünler ile Türkiye’de ve Avrupa’da önemli yere sahip olan bir tarım ilçemizdir. İlçemize bağlı Kozdere köyü de bilhassa biber, fasulye, enginar gibi yetiştirdiği kaliteli ürünler ile tanınan köyümüzdür. Burada ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor. Âcilen bu köyümüzün su sıkıntısı çözülmediği takdirde burada üzülerek söylüyorum ki çiftçilik bitme noktasına gelecektir. Büyükşehir Belediyesi’nden ve milletvekillerimizden bu köyümüze yardım etmelerini rica ediyorum” dedi.

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