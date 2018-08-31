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Yenişehir'de gerginlik (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, doğu illerinden göç eden iki ayrı aşiretin fertleri arasında çıkan kavga büyüdü.

Yenişehir'de gerginlik (1)

BUKSA, (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, doğu illerinden göç eden iki ayrı aşiretin fertleri arasında çıkan kavga büyüdü. Ortalık savaş alanına döndü. Yaralananların olduğu bildirilen olaylara, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yenişehir ilçesine Bursa'dan da çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi.

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Yenişehir'de gerginlik (1)Yenişehir'de gerginlik (1)

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