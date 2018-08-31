Yenişehir'de gerginlik (1)

BUKSA, (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, doğu illerinden göç eden iki ayrı aşiretin fertleri arasında çıkan kavga büyüdü. Ortalık savaş alanına döndü. Yaralananların olduğu bildirilen olaylara, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yenişehir ilçesine Bursa'dan da çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi.

