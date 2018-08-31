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Yenişehir'de gerginlik (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

KAYMAKAM: 4 KİŞİ YARALI Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden gelen iki aşiretin fertleri arasında çıkan kavgada 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yenişehir'de gerginlik (2)

KAYMAKAM: 4 KİŞİ YARALI
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden gelen iki aşiretin fertleri arasında çıkan kavgada 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu olayların tarlada çalışan işçiler ile kamyon şoförü arasında çıkan tartışma ile başladığını, daha sonra her iki tarafın yakınlarının gelmesiyle büyüdüğünü açıkladı. Kaymakam Seyitoğlu, "Çıkan olaylarda her iki tarftan 2'şer kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Bunlardan biri bıçaklandı. Diğerinde ise kafa travması teşhisi konuldu. Biber gazı kullanıldığı için bazı kişiler etkilendi, bunlar da ayakta tedavi gördü. Takviye ekiplerle birlikte şu anda olaylar yatıştırıldı. Kesinlikle ölüm olayı yok" dedi.

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Yenişehir'de gerginlik (2)Yenişehir'de gerginlik (2)Yenişehir'de gerginlik (2)Yenişehir'de gerginlik (2)

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